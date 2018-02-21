كشفت حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني حول المتاجرة بالمخدرات أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة عن حجز نحو 7 أطنان من القنب الهندي خلال سنة 2017 مقابل 25 طنا في 2016 أي تراجع بأكثر من 19 طنا.

و أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إجمالا حجز 7 أطنان من القنب الهندي خلال سنة 2017 مقابل 25 طنا في 2016 مما يمثل تراجعا بـ 19 طنا أي ما نسبتة 72 %.

و فيما يخص باقي أنواع المخدرات تم حجز كمية 2.7 كلغ من الهيروين خلال 2017 مقابل 1.4 كلغ في 2016 أي زيادة بـ 991 غراما.

و أضاف ذات المصدر، أنه تم حجز كمية 672.515 قرص مهلوس أي زيادة بـ 139.588 قرص مقارنة مع سنة 2016.

و كشف ذات المصدر أيضا عن معالجة 6.886 قضية متاجرة بالمخدرات مقابل 6.420 قضية في 2016 أي زيادة بـ 7.25 % في عدد القضايا.

و بلغ عدد المتورطين في قضايا المخدرات في 2017 ما لا يقل عن 11.764 شخصا مقابل 6.420 في 2016 أي زيادة بـ 5.62%.