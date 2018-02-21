نظمت صباح اليوم الأربعاء بالبليدة مسيرة جهوية للأطباء المقيمين المضربين يمثلون مختلف ولايات وسط البلاد جابت شوارع رئيسية للمدينة وسط تعزيزات أمنية.

و شارك في هذه المسيرة الجهوية التي انطلقت من مستشفى حسيبة بن بوعلي مرورا بباب السبت ومحطة القطار لتعود إلى مستشفى بن بوعلي حوالي "ألف مشارك" حسب مصالح الأمن التي كانت حاضرة بعين المكان و يمثل هؤلاء الأطباء المشاركين في هذه المسيرة ولايات الجزائر العاصمة و البليدة و تيزي وزو و بجاية حيث رفع المحتجون العديد من المطالب تتعلق أساسا بتحسين أوضاعهم المهنية و الاجتماعية مع إلغاء الخدمة المدنية.

يذكر أن المجموعة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين كانت قد دعت في وقت سابق الأطباء المقيمين إلى تنظيم مسيرات جهوية لرفع انشغالاتهم.