أفاد بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية تلمسان اليوم الأربعاء، أن خلية مكتب "الأنتربول" التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، قامت بتوقيف شخص ببلدية مغنية كان محل بحث من طرف السلطات السويسرية.

وتمت العملية بالتنسيق مع عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن دائرة مغنية والتي سمحت بتوقيف المتورط البالغ من العمر 30 سنة مزدوج الجنسية جزائرية- فرنسية على مستوى حي أولاد بن دامو ببلدية مغنية.

و ذكر ذات البيان، أن هذا الشخص كان محل نشرة بحث دولية ذات الركن الأحمر مطلوب من السلطات السويسرية لارتكابه سرقة محل مجوهرات بسويسرا باستعمال السلاح.

و تم تقديم المعني بالأمر أمام السلطات القضائية بمحكمة مغنية التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت إلى غاية تقديمه إلى الجهة الطالبة.