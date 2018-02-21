تم خلال الأسبوع الجاري فتح خط بحري جديد يربط بين مدينتي وهران وبرشلونة بإسبانيا ، حسبما أفاد اليوم الأربعاء المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وصرح لطرش بن عمور لوكالة الأنباء الجزائرية ،أن أول رحلة انطلقت بتاريخ 19 فيفري الجاري، انطلاقا من ميناء وهران نحو برشلونة بواسطة "باخرة الجزائر 2" على متنها 450 مسافرا و 140 مركبة.

وأفاد المتحدث، بأنه تم إدراج هذه الخط البحري ضمن برنامج المؤسسة الذي يتواصل إلى غاية نهاية شهر سبتمبر القادم وذلك بمعدل رحلتين كل شهر.

وستضمن باخرتا الجزائر 2 وطاسيلي 2 هذه الرحلات من وهران نحو برشلونة حيث تتسع كل واحدة لـ 1300 مسافر و300 مركبة