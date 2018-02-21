اتخذت إدارة ملعب "الشهيد أحمد زبانة" بوهران كافة التدابير اللازمة من أجل تنظيم محكم لمباراة المولودية المحلية ضد اتحاد الحراش يوم الجمعة (سا16:00) ضمن الجولة الـ21 من الرابطة الأولى لكرة القدم والتي ينتظر أن تجلب إليها حضورا قياسيا, حسب ما استفيد الأربعاء من المعنيين.

وصرح لحمر بومدين, مدير ديوان المركب الأولمبي الولائي لوهران ل/وأج : "كل التدابير التنظيمية تم اتخاذها تحسبا لاستقبال, في أحسن الظروف, الأعداد الغفيرة من أنصار مولودية وهران التي ينتظر أن تؤم ملعب زبانة يوم الجمعة".

ولا حديث في عاصمة الغرب الجزائري إلا عن العودة القوية للنادي العريق للمدينة في سباق الظفر بلقب البطولة, سيما بعد فوزه السبت الفارط على ميدان اتحاد بلعباس (5-2), ضمن الجولة ال20, مستفيدا من خسارة الرائد شباب قسنطينة أمام مستضيفه مولودية الجزائر (3-0) ليقلص الفارق عنه إلى أربع نقاط فقط في المرتبة الثانية.

وأوضح لحمر أن إدارته قررت طرح 15 ألف تذكرة للبيع في المرحلة الأولى بداية من الساعة التاسعة من صباح الجمعة, على أن يتزايد هذا العدد في حال ما إذا استنفذ قبل اللقاء, مضيفا أن عملية البيع ستتم عبر أربعة أكشاك بالملعب إضافة إلى النقاط الثلاث الأخرى التي تعود أنصار الحمراوة على شراء تذاكرهم منها, علما وأن هذا الملعب بمقدوره استيعاب ما يقارب 30 ألف متفرج.

وحسب ذات المسؤول, فإن فتح أبواب ملعب زبانة قد حدد للساعة 00ر11, مع تخصيص 12 مدخلا للأنصار من أجل تجنب أي ازدحام محتمل في عملية الدخول.

ولم تشهد المباريات السابقة للمولودية هذا الموسم إقبالا جماهيريا كبيرا, حيث أن المباراة السابقة بوهران مثلا أمام دفاع تاجنانت, التي فاز بها الفريق المحلي بنتيجة (3-2), بلغت مداخيلها 700 ألف دينار فقط, حسب مدير المركب الولائي, الذي أشار إلى أن أكبر مداخيل هذا الموسم بلغت 3 ملايين دج.

ولكن ديناميكية النتائج الجيدة التي يسجلها فريق المولودية في الآونة الأخيرة, وتجدد أمله في الصراع على اللقب, يؤشر إلى عودة الأنصار بقوة إلى مدرجات ملعب زبانة بداية من لقاء الجمعة المقبلة.

وتحسبا لذلك أيضا, سيتم عقد اجتماع على مستوى ولاية وهران غدا الخميس, يضم كافة المصالح المعنية من أجل ضبط آخر الترتيبات لإجراء المباراة في ظروف جيدة, حسب ما أشار إليه أيضا ذات المصدر.

وتكتسي المقابلة أهمية بالغة أيضا بالنسبة للزوار, الذين يحتلون المرتبة الـ15 وما قبل الأخيرة في الترتيب العام, ب18 نقطة, ما يعني أنهم يصارعون من أجل البقاء في الرابطة الأولى.