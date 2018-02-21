تجند سكان قرية أث القاسم ببلدية أسي يوسف بدائرة بوغني، اليوم الأربعاء، لمنع تنفيذ قرار محكمة ينص على هدم مسجد القرية.

حسب مصادر محلية فإن سكان قرية أث القاسم ببلدية أسي يوسف قد وقفوا كرجل واحد أمام المحضر القضائي وعناصر الدرك الذين جاؤوا للقرية لتنفيذ حكم قضائي ينص على ضرورة هدم بيت الله من أجل ضمان ممر لمواطن صاحب الشكوى إلى حقله المتواجد غير بعيد من مسجد "شيخ رزقي " بذات القرية .

حسب المصادر نفسها فإن المواطن صاحب الشكوى رفع دعوى قضائية والعدالة قضت بتمكين الشاكي من ولوج ملكيته من خلال هدم المسجد الأمر الذي اعترض عليه سكان آث القاسم.