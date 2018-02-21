أدى حريق مهول شب مساء اليوم الاربعاء في حدود الساعة 15 سا و 53 دقيقة على مستوى الشاليهات التي يقطن بها عمال مشروع توسعة مطار هوراي بومدين الدولي بالجزائر العاصمة الى اتلاف شالهين اثنين دون وقوع أي ضحايا, حسب ما أفاد به الملازم الاول خالد بن خلف الله, المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن حريقا أتى بصورة كاملة على شاليهين مخصصين لإيواء العمال الذين يشتغلون في إطار إنجاز مشروع توسعة مطار هوراي بومدين الدولي دون وقوع ضحايا مضيفا انه تم انقاذ باقي الشاليهات حيث قام عناصر الحماية المدنية بإحاطتها لتفادي وصول النيران إليها.

وأشار الى أنه تم التسخير 10 شاحنات إطفاء و10 سيارات إسعاف وشاحنة ذات سلالم ميكانيكية .

وقال الملازم بن خلف الله أن سبب الحريق مازال مجهولا في حين قامت مصالح الامن بفتح تحقيق.