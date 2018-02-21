انحرف قطار لنقل البضائع بإقليم بلدية الحروش (جنوب سكيكدة) ما تسبب في انقلاب عربتين كانتا محملتين بالقمح, حسبما علم اليوم الأربعاء من مصالح الحماية المدينة بالولاية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم تسجيل ضياع 53 طنا من القمح كان بإحدى العربات المنحرفة, مضيفا بأن هذا القطار الذي كان متوجها من سكيكدة إلى ولاية قسنطينة كان يجر ما مجموعه 18 عربة منها 6 محملة بالمازوت و 9 بالقمح فيما كانت الأخرى فارغة.

وأضاف ذات المصدر بأن عملية إعادة العربات إلى السكة و استرجاع القمح لا تزال مستمرة.