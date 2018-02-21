انتشل عناصر حرس السواحل للمجموعة الإقليمية ببني صاف (عين تموشنت) مساء اليوم الأربعاء جثتين وجدتا تطفوان على سطح البحر على بعد حوالي 25 ميل بحري شمال بني صاف, حسبما علم لدى ذات الهيئة الأمنية.

وقد وجدت الجثتين (ذكر وأنثى) في حالة "متقدمة" من التعفن حيث تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ببني صاف.

ويرجح أن تكون الجثتين متعلقتين بمرشحين للهجرة غير الشرعية عبر البحر باءت رحلتهما بالفشل, يضيف المصدر.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد هوية الضحيتين معرفة ملابسات الوفاة, مثلما تمت الإشارة إليه.