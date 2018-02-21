عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا خصص لتقييم الاضراب المفتوح الذي يشنه طلبة المدارس العليا للأساتذة منذ قرابة ثلاثة أشهر حيث تم التأكيد أن الطلبة الذين لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة "يعدون في حالة غياب غير قانوني", حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح --المصدر ذاته-- أنه تم خلال هذا اللقاء الذي أشرف عليه الأمين العام للوزارة وضم مديري المدارس العليا للأساتذة اجراء "نقاش مستفيض للوضعية التي تعرفها هذه المدارس" والى مختلف اللقاءات التي عقدت على مستوى المدارس العليا للأساتذة وقدمت فيها كافة الشروحات التي قام بها مدراء هذه المدارس من خلال اللقاءات المتكررة والبيانات التي نشرت لإعلام الطلبة".

وأكد --ذات البيان -- أنه و " بالنظر للفترة المتبقية من السنة الجامعية 2017/2018 وبالرجوع للقانون الداخلي للمدارس فان الحاضرين في هذا اللقاء أكدوا على اعتبار الطلبة الذين لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة يعدون في حالة غياب غير قانوني وإرادي وغير مبرر عن الدراسية. وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات".