وجه مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 21 سنة, بوعلام شارف, الدعوة ل26 لاعبا تحسبا للمباراة الودية امام منتخب فلسطين والمقررة يوم 27 فبراير بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة (18:00), حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية (الفاف) اليوم الاربعاء على موقعها الرسمي.

وتحسبا لهذا اللقاء, يخوض الخضر تربصا تحضيريا من 24 الى 28 فبراير على مستوى المدرسة الوطنية للفندقة بعين البنيان, يضيف المصدر.

وتدخل هذه المقابلة في إطار تحضيرات المنتخب الاولمبي المستقبلي استعدادا للألعاب المتوسطية 2018 بتاراغونا الاسبانية, وكذا اولمبياد 2020 بطوكيو اليابانية.

قائمة اللاعبين:

سيفور عبد المؤمن (اتحاد الجزائر), بوطغة احمد (اتحاد البليدة), عيساني عبد الباري (جمعية ورقلة), بوقرة ايمن (نادي بارادو), بن معروف فاروق (جمعية الشلف), خاسف نوفل (نصر حسين داي), حمزة موالي (نادي بارادو), سيواد محمد أصيل (اتحاد بسكرة), مرواني امحمد (جمعية الشلف), سمان عبد الجليل (اتحاد الجزائر), حداد مراد (شباب باتنة), بلعربي كمال (اتحاد الحراش), بن حمودة بلال (اتحاد الجزائر), واجي العيد (نصر حسين داي), محيوز ايمن (شباب باتنة), كيبو عبد القادر (جمعية الشلف), بشو يوسف (شباب بلوزداد), بومشرة محمد رضا (اتحاد الجزائر), فرحاني ابراهيم (اتحاد بسكرة), يعيش الياس (اتحاد الجزائر), فريفر بومدين (مولودية وهران), دوار يوسف (نادي بارادو), عجار اسامة مولودية بجاية), لقجع أيمن اسعد (نصر حسين داي), شريقي كريم (شبيبة بجاية), مريلي اسلام (جمعية الشلف).