قالت الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان، في حوار لوكالة الأنباء الألمانية، أن هناك معركة كبرى بين الربيع العربي وقوى الثورة المضادة التي كشفت عن وجهها القبيح.

وقالت كرمان أن هذا الصراع العنيف أدى إلى حروب وعدم استقرار، كل هذا ناتج عن مؤامرة أدارتها غرفة عمليات مشتركة بين السعودية والإمارات، وهما من قادتا الثورة المضادة للربيع العربي من مشرق الوطن العربي إلى مغربه.

و أتهمت كرمان كل من الرياض وأبوظبي وطهران بأانها رأت في الربيع العربي تهديداً مباشراً لها. وخوفا من التغيير، ففتحت خزائنها للعبث بعواصم الربيع العربي وتغذية الانقلابات والحروب والميليشيا والفوضى، من القاهرة إلى طرابلس ودمشق وصنعاء.



توكل كرمان قالت:"الخروج من نفق الثورات المضادة هو ما تناضل من أجله الشعوب العربية اليوم، ولن نستسلم ولن نتنازل عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. لن نقبل أبداً بالعودة إلى أنظمة الاستبداد والفساد والفشل. قدر شعوبنا مع الحرية والديمقراطية آتٍ لا محالة".



وقالت أيضا:"اتضح لنا أكثر أن الإمارات والسعودية تمارسان دورا مشبوها في اليمن. هم يدّعون أنهم جاؤوا لدعم الشرعية اليمنية في مواجهة انقلاب الحوثي والطاغية صالح . لكن الحقيقة أنهما يقومان بتقويض الشرعية في اليمن، من خلال منع الرئيس الشرعي من العودة إلى أرض الوطن، ودعم الجماعات المسلحة التي تستهدف وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مثلما حدث في عدن في نهاية يناير الماضي، وإنشاء سجون سرية في اليمن خارج سلطة القوانين اليمنية. لقد قامت الإمارات بقصف قوات الحماية الرئاسية أكثر من مرة، هل تستطيع تفسير هذا الأمر؟ هذا فضلاً عن القصف العشوائي وتدمير البنية التحتية وحصارهم وتجويعهم للشعب."



وأكدت كرمان أن الشعوب العربية بحاجة إلى استعادة الربيع العربي، لتتحرر من الاستبداد وتنال حريتها وحقوقها كاملة.