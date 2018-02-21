يعاني معظم الشباب من الجنسين في مرحلة المراهقة من مشكلة حب الشباب نتيجة للتغييرات الهرمونية بالجسم، ويظهر عادة في الوجه نتيجة انسداد المسام وتراكم التراب والغبار على الوجه من دون الاهتمام بالتنظيف الروتيني اليومي.

وتتضرر عادة الفتيات من هذه الحبوب المزعجة بشكل أكبر من الشباب الأمر الذي يدفعهن لزيارة طبيب الأمراض الجلدية والذي يصف لهن علاجات تقضي على البكتيريا المسببة للحبوب لكنها تسبب جفافاً في الجلد، هذا بالإضافة إلى أنها تستغرق وقتاً طويلاً في القضاء على البثور تماماً.

أما الطبيعة، فلها رأي آخر في هذا الموضوع، حيث أثبتت الدراسات أن زيت فيتامين C يقضي تماماً على حب الشباب في وقت وجيز ودون أية آثار جانبية، وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والتي تساعد على تدمير البكتيريا المسببة للمشكلة، كما أنه يساعد على إزالة الأوساخ من سطح الجلد.