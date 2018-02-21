قال عملاق تجارة الطاقة فيتول يوم الأربعاء إن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال ستواجه ضغوطا من فائض في العرض في العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، خصوصا في الأشهر الأكثر دفئا.



وأبلغ بابلو جالانتي اسكوبار، الذي يرأس أنشطة تداول الغاز الطبيعي المسال لدى فيتول، مؤتمرا هذا الأسبوع أن الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي المسال في دول مثل الولايات المتحدة والكاميرون والذي من المنتظر أن يبدأ في الأشهر المقبلة يعني أن الضغوط على السوق التي تشهد توسعا سريعا سيكون ظاهرا بشكل خاص في 2019.



وقال اسكوبار ”مازلنا نتوقع أن نشهد على مدار العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة، وفرة في هيكل المعروض بالأسواق، خصوصا في الصيف“.