ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفايات إثر تعقيدات الأنفلونزا الموسمية إلى 25 شخصا منذ بداية فصل الشتاء، بعد وفاة شخصين آخرين ، حسبما علم اليوم الخميس من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وكشف مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة الدكتور جمال فورار أن الشخصين المتوفيين هما رجل يبلغ من العمر 82 سنة (الجزائر العاصمة) وامرأة تبلغ 50 سنة (تيسمسيلت)، مذكرا أن آخر حصيلة أعدت في 13 فبراير 2018 سجلت وفاة ثلاثة وعشرين (23) شخصا.

وأوضح الدكتور فورار أن معهد باستور المكلف بتأكيد حالات الوفاة بعد إجراء التحاليل الضرورية حول الأنفلونزا الموسمية، "أحصى إلى غاية اليوم وفاة 25 شخصا بعدة ولايات من الوطن".

و من بين الخمسة والعشرين (25) وفاة التي أحصتها الوزارة فقد سجلت وفاة 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 4 و82 سنة بالجزائر العاصمة تليها ولاية برج بوعريريج ب (3) وفيات ثم كل من البليدة وتيبازة وغليزان بحالتي (02) وفاة لكل واحدة منها وولايات وهران والمدية وسوق أهراس وسكيكدة وتيسمسيلت بحالة وفاة واحدة لكل واحدة منها- حسب مدير الوقاية.

وأكد الدكتور فورار في هذا السياق أن 39 بالمائة من حالات الوفاة المسجلة يعاني أصحابها من أمراض مزمنة سيما السكري والقصور الكلوي بالإضافة إلى حالتين لنساء حوامل.

ودعا مدير الوقاية في هذا الصدد إلى التوجه لمصالح الاستعجالات الطبية بمجرد ظهور أعراض الأنفلونزا والمتمثلة في آلام بالرأس وارتفاع درجة الحرارة والسعال وآلام بالحنجرة لتفادي التعقيدات الحادة.

ويتوقع معهد باستور الجزائر أن تبلغ الإصابة بالفيروس ذروتها خلال شهر فيفري وذلك لانخفاض درجة الحرارة والتقلبات الجوية التي تميز هذا الشهر.