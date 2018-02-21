بلغ إنتاج الأسماك (خارج تربية المائيات) 108 ألف طن في 2017 مقابل 102 ألف طن في 2016, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بالجزائر المدير العام للصيد لدى وزارة الفلاحة وتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش.

هذه الزيادة في الإنتاج مست أيضا شعبة تربية المائيات التي سجلت إنتاج قدر بـ 4.200 طن في 2017 , يضيف نفس المسؤول خلال منتدى يومية المجاهد.

وحسبه فإن مجهودات الحكومة في إطار الإستراتيجية المنتهجة في قطاع الصيد تتجه نحو زيادة الإنتاج ليصل إلى 200 ألف طن بإنتاج 100 ألف طن /السنة للصيد في البحر و100 ألف طن لتربية المائيات, والتي يمكن أن توفر 40 ألف منصب شغل.

وسيتسمح هذه الوتيرة في النشاط ببلوغ نسبة 50 - 50 في المائة بين نمطي إنتاج الموارد البحرية مقابل 95-5 في المائة حاليا.

في هذا الصدد, تابع حموش يقول أن هذا التطور المرتقب في تربية المائيات سيرفع العرض من السمك والفواكه البحرية اضافة الى زيادة معدل الاستهلاك من السمك لدى المواطنين, والذي يقدر حاليا بـ 4.5 كغ/للمواطن سنويا.

وقال حموش ان معدل الاستهلاك الحالي يبقى ضعيفا بالمقارنة مع المعدل المسجل في بلدان القارة الآسيوية, حيث يستهلك ساكن واحد حوالي 60 كغ من المنتجات البحرية /السنة.