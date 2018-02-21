قتل جنديان فرنسيان وأصيب ثالث بجروح في انفجار لغم يدوي الصنع في مالي, حسبما ذكرت مصادر إعلامية وعسكرية اليوم الأربعاء.

و أوضحت المصادر ان جنديين قتلا وأصيب آخر في انفجار لغم, عند مرور مركبتهم العسكرية المدرعة.

و بمقتل و إصابة هؤلاء يرتفع عدد الجنود الفرنسيين القتلى منذ بداية العملية الأمنية "برخان" عام 2014 في منطقة الساحل الى 12 قتيلا.

و في 12 جانفي الماضي, أصيب ثلاثة جنود ,واحد منهم بإصابات خطيرة, ضمن عملية "برخان", في انفجار سيارة مفخخة استهدف قافلتهم بين ميناكا و انديليمان, شمال شرق مالي.