مقتل جنديين فرنسيين بمالي

العالم
21 فبراير 2018 () - واج/س.أ
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قتل جنديان فرنسيان وأصيب ثالث بجروح في انفجار لغم يدوي الصنع في مالي, حسبما ذكرت مصادر إعلامية وعسكرية اليوم الأربعاء.

و أوضحت المصادر ان جنديين قتلا وأصيب آخر في انفجار لغم, عند مرور مركبتهم  العسكرية المدرعة.

و بمقتل و إصابة هؤلاء يرتفع عدد الجنود الفرنسيين القتلى منذ بداية العملية  الأمنية "برخان" عام 2014 في منطقة الساحل الى 12 قتيلا.

و في 12 جانفي الماضي, أصيب ثلاثة جنود ,واحد منهم بإصابات خطيرة, ضمن عملية  "برخان", في انفجار سيارة مفخخة استهدف قافلتهم بين ميناكا و انديليمان, شمال شرق مالي.

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