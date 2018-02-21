حسم مولودية الجزائر تأهله للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء بعد تحقيقه لفوز ثقيل على ضيفه جمعية أوتوهو الكونغولية استقر عند نتيجة تسعة أهداف مقابل صفر.

ورغم الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على ملعب 5 جويلية استمتع الجمهور الحاضر بمهرجان من الأهداف التي تداول على تسجيلها لاعبو المولودية ( نقاش 4 - بالغ - حشود - سويبع - أمادا - درارجة)، وكانت النتيجة أن ترتفع أكثر لولا انسحاب المنافس في الدقائق الأخيرة ما أجبر الحكم على إعلان صافرة النهاية.

وكان "العميد" قد خسر مقابلة الذهاب بنتيجة (2-0) بالكونغو.