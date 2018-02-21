أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "إسرائيل"، بدأت الأربعاء في تشييد المنازل في أول مستوطنة جديدة تبنيها منذ أكثر من 25 عاما في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.



ووفقا للوكالة الفرنسية، فقد تم نقل 12 منزلا جاهزا إلى المستوطنة الجديدة التي سميت "عميحاي"، وتقع قرب مستوطنة "شيلو" شمالي الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.



ومن المفترض أن تأوي مستوطنة "عميحاي" 40 عائلة أخرجتها السلطات الإسرائيلية بقرار قضائي في فبراير 2017 من مستوطنة عشوائية عرفت باسم "عمونا" في الضفة الغربية، بنيت على أراض خاصة لمواطنين فلسطينيين.



ولم تبن "الحكومة الإسرائيلية" مستوطنات جديدة منذ عام 1992، لكنها كانت تقوم منذ ذلك الحين بتوسيع المستوطنات التي كانت قائمة.



ويستوطن على الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من 600 ألف "إسرائيلي"، بينهم 200 ألف في القدس الشرقية، والباقون في مناطق أخرى في الضفة الغربية، فيما يعتبر القانون الدولي جميع المستوطنات وأي نشاط استيطاني إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية غير شرعي.