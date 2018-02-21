استعرضت سامسونغ مؤخرا قرصا صلبا من نوع "SSD" لتخزين المعلومات على الحواسب بسعة 30 تيرابايت، ما يجعله أكبر الأقراص الصلبة من حيث سعة التخزين في العالم.



يمكّن هذا القرص الذي لا يتجاوز قطره الإنشين ونصف الإنش مستخدم الحاسوب من تخزين كم هائل من المعلومات والبيانات، فسعته تكفي لتخزين أكثر من 5700 فيلم أو مقطع فيديو بدقة Full HD.



طورت سامسونغ قرص "PM1643" بطريقة فريدة ليتكون من 32 وحدة تخزين "NAND" كل منها تحوي 16 طبقة من شرائح "V-NAND" المتطورة.



يتميز هذا القرص بسرعة كبيرة لقراءة البيانات تصل إلى 2100 ميغا بايت/ثانية، وسرعة تخزين تصل إلى 1700 ميغابايت/ثانية، ما سيمكن الحاسوب من التعامل بسرعة فائقة مع البيانات وشبكات الإنترنت.



من جانبهم أكد الخبراء في سامسونغ أن هذا القرص الذي تكفله الشركة لـ 5 سنوات مخصص للراغبين بالانتقال إلى مراحل متقدمة في العمل السريع والأداء المميز مع الحواسب والشبكات العنكبوتية.