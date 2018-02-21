أسرت مصادر عليمة أن الطيار الذي كان وراء ”قصة” محاولة قرصنة طائرة ”طاسيلي آر لاينز” لرحلة بغرب البلاد، قبل أشهر وتم منعه من الطيران، استفاد، مؤخرا، من رخصة للطيران صالحة لمدة محددة، بعد مروره على لجنة مختصة. أما مقابل ذلك، فهو تمرير طيار آخر لا تتوفر فيه الشروط لاجتياز رخصة قيادة ما يعرف بـ400Q،وهو الذي لم يطر منذ أكثر من سنة، ويفترض أن يمر قبلا على 200Q،وهذا الأخير، حسب المصادر ذاتها، كان وراء مساعدة الطيار الموقوف على استعادة رخصته، وكل ذلك بضغط من جهات مسؤولة في شركة طاسيلي.. فهل يتحرك الوزير زعلان للتحقيق في الموضوع؟