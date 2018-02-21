شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” في استقبال ملفات المواطنين المكتتبين في البرنامج السكني ”عدل”، المسجلين في سبتمبر 2013، الراغبين في تغيير الشقق التي تحصلوا عليها من ثلاث إلى أربع غرف.





أوضح مصدر مسؤول بالوكالة لـ”الخبر” أن الإجراء الذي انطلق في عدد من الولايات، شمل مؤخرا ولاية العاصمة، بعد تسجيل فائض في سكنات من أربع غرف، وهو الأمر الذي سمح بفتح العملية أمام المكتتبين الراغبين في التغيير، خاصة من الذين كانوا يملكون طفلين، وصاروا يملكون ثلاثة أطفال فما فوق، كون الشرط الرئيسي لحيازة شقة من أربع غرف هو أن تكون العائلة مُكونة من خمس أفراد (الوالدان وثلاثة أطفال). وأضاف المتحدث أن العملية مفتوحة حصريا للمكتتبين في البرنامج الثاني، دون المكتتبين في البرنامج الأول؛ أي المسجلين سنتي 2001 و2002، كون هذه الفئة في المرحلة الأخيرة من عملية الاكتتاب. وأضاف المتحدث أنّ الرّاغبين في التغيير من ثلاث إلى أربع غرف عليهم التوجه نحو الوكالة وإيداع طلبين، على أن تقوم لجنة خاصّة بدراسة ملفات المعنيين قبل الفصل فيها.



ويأتي هذا في الوقت الذي انطلقت فيه بداية الأسبوع عملية دفع الشطر الثاني بالنسبة لمكتتبي ”الكوطة الثانية”، أي الذين دفعوا الشطر الأول واختاروا مواقع سكناتهم في ديسمبر 2017، حيث يتواصل استدعاؤهم عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة، كون المعنيين مطالبون بسحب الأمر بالدفع والتوجه لدى أي وكالة تابعة لبنك القرض الشعبي الجزائري لتسديد المبلغ المترتب، وهو 10.5 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من ثلاث غرف، و13.5 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من أربع غرف، على أن تليها مباشرة عملية دفع الشطر الثالث بالنسبة للمكتتبين الذين اختاروا مواقع سكناتهم في ديسمبر 2016، ودفعوا الشطر الثاني من قيمة السكن.