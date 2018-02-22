تتسم الجولة الـ 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، المقررإجراء مقابلاتها يومي الجمعة و السبت، المقبلين بمقابلة "الداربي" العاصمي الكبيرة بين الغريمين الازليين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، فيما سيكون الرائد شباب قسنطينة مجبرا على وضع نهاية لفترة الفراغ التي يمر بها حاليا، من خلال تجاوز عقبة ضيفه اتحاد بسكرة .

وإذا كان فريق المولودية (المركز الثالث بـ 31 نقطة) لا يزال منتشيا بالفوز الكبير الذي حققه على الرائد شباب قسنطينة في الجولة الماضية بـ (3-0)، فإن الأمر يختلف بشكل كلي في بيت اتحاد الجزائر(المركز الرابع بـ 31 نقطة)،الذي عجز عن تحقيق الفوز في الجولتين المنصرمتين و تراجع في الترتيب العام. وستكون هذه المقابلة التي ستجلب إليها عددا كبيرا من المناصرين و عشاق الفريقين، متوازنة و مفتوحة على جميع الاحتمالات، والأمر الأكيد أنّ الفرجة ستكون مضمونة للجمهور الرياضي الشغوف بمواجهات "الداربي" خاصة وأنّ المنافسة و الحماسة ستكون في المدرجات على أشدها قبل أن يفصل الميدان في النتيجة النهائية .

ومن جهته سيكون فريق شباب قسنطينة، الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة في الجولتين المنصرمتين، مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالاستفاقة و الخروج غانما من مواجهته المقبلة، خاصة وانّ أي تعثر آخر سيكون بمثابة هدية للملاحقين.

الجمعة 23 فبراير :

ـ بتيزي وزو : شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس (16:00سا)

ـ وهران (زبانة): مولودية وهران - اتحاد الحراش (16:00 سا)

ـ الجزائر (عمر حمادي) : نادي بارادو - نصر حسين داي (16:00سا)

ـ قسنطينة (م.حملاوي): شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة (17:00 سا) (بدون جمهور)

السبت 24 فبراير :

- المدية : أولمبي المدية - وفاق سطيف (15:00سا)

- ببشار : شبيبة الساورة - شباب بلوزداد (16:00سا)

- بالبليدة : اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت (16:00سا)

- الجزائر (5 جويلية): اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (17:00سا)