تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، من تفكيك شبكة وطنية متخصصة في سرقة السيارات و إعادة بيعها بعد تزوير وثائقها ، حسبما أفاد به أمس الأربعاء مصدر من مجموعة الدرك الوطني.

وأوضح الرائد بودرنة عبد المالك المكلف بخلية الاتصال بنفس المجموعة لوكالة الإنباء الجزائرية ، أنه تم الإطاحة بعناصر المجموعة الإجرامية على مستوى ولايات الوسط و شرق وغرب البلاد، مشيرا إلى أن جميعهم مسبوقين قضائيا.

و مكنت عملية تفكيك هذه الشبكة التي تتراوح أعمار عناصرها ما بين 30 و 40 سنة من استرجاع خمس سيارات سياحية مسروقة عبر مختلف ولايات الوطن.