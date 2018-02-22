لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور أليم وقع عشية أمس بالطريق الولائي الرابط قرية أولقاق ببلدية صفيصيفة جنوبي النعامة.

وحسب مصادرنا ، فإن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة هيليكس بشاحنة نوع جاك كانت تسير في الاتجاه المعاكس ما تسبب في خسائر مادية وهلاك ثلاثة ضحايا في مكان الحادث.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني التحقيق لتحديد الأسباب والمسؤوليات فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء المصابين وتحويل الجثث إلى مستشفى محمد بوضياف بالعين الصفراء.