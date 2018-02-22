أشادت إيقونة النضال الجزائري المجاهدة جميلة بوحيرد، بمصر وبما تقوم به في حربها ضد الإرهاب، مؤكدة أن مصر العربية تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب الأسود.

وفى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، قالت " إن جمهورية مصر العربية عشقي وحبي الأول والأخير .. إنها بلادى وقلبي كما الجزائر ولا يستطيع أحد أن يفرق بين حبي لها وحبي للجزائر ".

وقالت "ولما لا والشعب المصري عظيم في مروءته وكريم بخلقه"،مؤكدة أنها لا تنسى تضامن الشعب المصري مع قضية الشعب الجزائري وثورته ضد الاحتلال الفرنسي، وتكريمها من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،وطالبت المناضلة الجزائرية ،الشباب بأن يكون في مستوى المسؤولية لمواجهة الهجمة الاستعمارية الشرسة التي تواجه الأمة العربية " .

وأكدت جميلة بوحيرد، أن محاولات الهيمنة التي تحاول دول الغرب فرضها على الوطن العربي الآن ستبوء بالفشل حال تسلح شبابه المضلل " رجالا وفتيات " بالوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي للتمييز بين الغث والثمين فيما يبث له من أفكار وآراء من أجل حماية المجتمع والحفاظ على هويته الثقافية والاجتماعية .