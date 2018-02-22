أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن البدء بإنشاء دار الأوبرا،حيث قال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية في مؤتمر صحفي في الرياض، إن من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا.

وكشف المتحدث عن أن السعودية ستستثمر 240 مليار ريال بنحو 64 مليار دولار في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

وقال الخطيب، إن قطاع الترفيه ساهم في توظيف 17 ألف مواطن ومواطنة في 2017، ونهدف للوصول إلى 220 ألف موظف.

ولفت خلال حفل الهيئة لإطلاق وتدشين رزنامة الترفيه 2018 في الرياض، إلى أنه في العام 2017 أقامت الهيئة 2200 فعالية، وتهدف للوصول إلى 50 ألف فعالية في 2030.

وأضاف:" أقمنا عدة شراكات مع بعض الجهات الحكومية كهيئتي السياحة والرياضة، إضافة إلى العديد من الشركات خلال رزنامة 2018".

و ذكر أيضا أن: "في السابق كان المستثمرون يذهبون إلى خارج المملكة حتى ينتجوا أعمالهم لتعرض داخل السعودية، واليوم سيحدث التغيير وسيتم توطين كل ما يتعلق بالترفيه".