لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع ،اليوم الخميس، بالطريق الوطني رقم 95 ببلدية مولاي سليسن (سيدي بلعباس) حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية مخلفا وفاة شخصين في عين المكان وإصابة آخر بجروح.

وتم نقل جثتي الضحيتين من جنس ذكر البالغين من العمر 32 و 26 سنة لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلاغ وإجلاء المصاب صاحب الشاحنة البالغ من العمر 50 سنة والذي يعاني من جروح بليغة الى مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى.

وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول الحادث.