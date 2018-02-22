يواجه فيلم "ذا شيب أوف ووتر" المرشح لجائزة أحسن فيلم لهذا العام دعوى قضائية تتهم صنّاعه بالسرقة الأدبية.

وتؤكد الدعوى القضائية إن حبكة الفيلم الخيالية بين عاملة نظافة وكائن بحري مقتبسة من مسرحية أمريكية، حسب وكالة "رويترز".

وترشح فيلم "ذا شيب أوف ووتر" لـ 13جائزة أوسكار، وهي الجوائز التي ستوزع في حفل في الرابع من مارس المقبل.

ورفع ديفيد ابن زيندل دعوته ضد الفيلم وأورد فيها 60 وجها للشبه بين الفيلم والمسرحية، بما فيها القصة الرئيسية.

وردت شركة توزيع الفيلم "فوكس سيرشلايت" على هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وحصل سابقا فيلم "ذا شيب أوف ووتر" على جائزة غولدن غلوب لأحسن فيلم وعلى جوائز أخرى من جمعيات نقاد الولايات المتحدة.

للإشارة فإن فيلم "ذا شيب أوف ووتر" للمخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو، ويحكي عن امرأة تحب مخلوقا غريبا.