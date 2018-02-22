كسب رئيس شركة "Amazon"، جيف بيزوس، 1.15 مليار دولار خلال يوم واحد، وذلك بفضل نمو سعر أسهم شركته.

ودلت نتائج المداولات في البورصة، على أن قيمة أسهم شركة "أمازون" زادت في يوم أمس 21 فبراير بنسبة 1% لتصل إلى 1482.92 دولار للسهم الواحد. ويعني ذلك أن قيمة الأسهم ارتفعت منذ بداية 2018 الحالي بنسبة 26.5%.

ونتيجة لذلك ازدادت ثروة جيف بيزوس لتصل إلى 124 مليار دولار، وهو لا يزال كالسابق يشغل المركز الأول في تصنيف Bloomberg Billionaires Index ويليه في المركز الثاني مؤسس شركة Microsoft بيل غيتس بثروة بلغت 91.6 مليار دولار. وحل ثالثا المستثمر الأمريكي وورن بارفيت الذي بلغت ثروته 86.2 مليار دولار.