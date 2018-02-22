انتقدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، تصريحات مسؤول إيراني بشأن خضوع العراق لسيطرة طهران، مؤكدة عدم وجود أي دولة تهيمن على العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب في حديثه لوسائل الإعلام العراقية: "كانت إيران تقف بالحرب مع العراق ضد الإرهاب ونشكر جهودها ودعمها". وأوضح أن "جميع الدول قاتلت مع العراق ضد الإرهاب لدرء الخطر عن نفسها".

وأضاف أن "أي تصريحات تصدر من أي طرف، تشير إلى التدخل بالشأن العراقي أو الهيمنة على العراق هي مرفوضة"، لافتا إلى أنه "لا توجد دولة تهيمن على العراق".

وبشأن مؤتمر الكويت أكد محجوب أن "العراق كان يريد 88.2 مليار دولار كحد أدنى لإعمار البنى الأساسية"، مشيرا إلى أن "ما حصلنا عليه في مؤتمر إعادة إعمار العراق والذي عقد في الكويت لم يكن بمستوى الطموح".

يذكر أن مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت بمشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و51 من الصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والذي استمر لـ3 أيام، واختتم أعماله في 14 فبراير الجاري، جمع مبالغ بقيمة 30 مليار دولار.