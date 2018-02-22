الثلوج تقطع الطرق بالأوراس

مجتمع
22 فبراير 2018 () - ك.ب / وأج
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تسببت الثلوج المتساقطة و المتراكمة منذ صباح   اليوم الخميس على ولاية خنشلة في تعطل حركة السير عبر عديد الطرقات, حسبما علم   من مكتب أمن الطرقات لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. 

و أوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية  أن عناصر الدرك الوطني تدخلوا عبر عديد الطرقات   التي شهدت صعوبة في السير من أجل تسهيل حركة المرور و تقديم يد المساعدة   لمستعملي الطريق. 

و قد تعطلت حركة السير على الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين بلدية بوحمامة   بخنشلة و منطقة إنوغيسن بولاية باتنة مرورا بجبل شلية، كما شهد الطريق الوطني  رقم 88 الرابط بين بلديتي خنشلة و عين الطويلة بالمكان المسمى "فج بوكحيل" هو   الآخر صعوبة في حركة سير المركبات. 

وقد تدخل عناصر الدرك الوطني لتسهيل حركة المرور على شطر من الطريق الولائي   رقم 3 الرابط بين بلديتي عين الطويلة (خنشلة) و وادي نيني (أم البواقي) على  مستوى مرتفع"فج محمد ".  

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