تسببت الثلوج المتساقطة و المتراكمة منذ صباح اليوم الخميس على ولاية خنشلة في تعطل حركة السير عبر عديد الطرقات, حسبما علم من مكتب أمن الطرقات لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

و أوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أن عناصر الدرك الوطني تدخلوا عبر عديد الطرقات التي شهدت صعوبة في السير من أجل تسهيل حركة المرور و تقديم يد المساعدة لمستعملي الطريق.

و قد تعطلت حركة السير على الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين بلدية بوحمامة بخنشلة و منطقة إنوغيسن بولاية باتنة مرورا بجبل شلية، كما شهد الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين بلديتي خنشلة و عين الطويلة بالمكان المسمى "فج بوكحيل" هو الآخر صعوبة في حركة سير المركبات.

وقد تدخل عناصر الدرك الوطني لتسهيل حركة المرور على شطر من الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين بلديتي عين الطويلة (خنشلة) و وادي نيني (أم البواقي) على مستوى مرتفع"فج محمد ".