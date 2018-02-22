تمكن أمن ولاية تيارت منذ بداية السنة الماضية من استرجاع 30 مركبة مسروقة أو مهربة أومزورة الهياكل والملفات القاعدية، حسبما كشفت عنه اليوم الخميس ذات المصالح.

وأوضح رئيس مصلحة الشرطة القضائية محافظ الشرطة سمير قراب أثناء ندوة صحفية أنه تم استرجاع 21 سيارة من أصل 41 سيارة مسروقة عبر تراب الولاية خلال سنة 2017 وتم مؤخرا استرجاع 9 سيارات مهربة أو مزورة الهياكل أو الملفات القاعدية من طرف شبكات دولية مختصة .

وأبرز ذات المصدر أن التسع مركبات المسترجعة مؤخرا من طرف أمن ولاية تيارت كانت عن طريق إنابات قضائية صادرة عن العدالة تخص 50 سيارة مهربة أو مزورة الهياكل أو الملفات القاعدية من خلال قضايا سجلتها ولايات الشلف وبومرداس والبليدة، مشيرا إلى أن قضايا أخرى بخصوص عدد من هذه المركبات في طريقها إلى الحل قريبا.

ومن جهته صرح مديرأمن ولاية تيارت العميد الأول للشرطة عبد الحميد فوضيل أن مصالحه تدعمت في إطار تطوير طرق و وسائل التحقيقات في القضايا المتعلقة بسرقة المركبات بثلاث سيارات مجهزة بجهاز القارئ الآلي للوحات رقم التسجيل التي ترصد السيارات المبحوث عنها بطريقة آلية و رقمية من خلال كاميرات و إمكانية الولوج إلى قاعدة المعلومات الخاصة بالسيارات عبر التراب الوطني لمعرفة وضعية السيارة دون اللجوء إلى توقيفها مع قدرة الجهاز على معاينة 30 ألف سيارة يوميا. وأضاف ذات المسؤول أن مصالحه تدعمت بعدد معتبر من اللوحات الرقمية التي يمكن من خلالها لأفراد الشرطة من معاينة وضعية الأشخاص والسيارات في الطرقات دون نقلهم إلى مراكز الشرطة حيث تسهل هذه الطريقة الإجراءات وتختصر الوقت.