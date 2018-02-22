بعثت وزيرة التربية الوطنية برسالة إلى التلاميذ والأولياء وعمال القطاع عبرت فيها عن "انشغالها" الكبير من الوضعية التي عرفها القطاع مؤخرا جراء سلسلة الاضرابات.

وجددت الوزيرة القاءها اللوم على النقابات المستقلة في الانسداد الذي وصلت إليه الأوضاع، متهمة نقابة الكنابست خصوصا بعدم الاستجابة لنداءات الوزارة لوقف الإضراب رغم سلسلة اللقاءات الماراطونية التي جمعت الطرفين.

وواصلت بن غبريت هجومها على النقابات قائلة "من الواضح بالنسبة لنا، أن التلاميذ لايمكنهم دفع ثمن مزايدات نقابية لا تحترم قوانين الجمهورية".

وأضافت " أمام هذا الوضع، كان لابد علينا الالتزام بقوانين الجمهورية وواجبنا بضمان التمدرس الهادئ لكم أبنائي التلاميذ".

وفي نفس السياق عبرت بن غبريت عن قلقها من المخاطر التي تتعرض لها "المدرسة العمومية المجانية" نتيجة سلسلة "الاضرابات الطويلة ووالمتكررة"، مطمئنة أولياء التلاميذ أنها ستعمل "بكل ما لديها من قوة لضمان استمرارية التعليم وحماية مصالح الأطفال".

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