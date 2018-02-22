أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خمسة عناصر دعم للجماعات الارهابية ودمرت سبعة مخابئ بكل من باتنة وجيجل، بالإضافة إلى ضبط قذائف صاروخية ببرج باجي مختار حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الارهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 فيفري 2018، خلال عمليات متفرقة بكل من باتنة وجيجل/ن.ع.5، خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ودمرت سبعة (07) مخابئ للإرهابيين".

وأضاف البيان "في سياق متصل، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، (05) قذائف صاروخية عيار 122 ملم و(13) مفجرا ومعدات تفجير، فيما تم تدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع بتبسة/ن.ع.5".