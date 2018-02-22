يتوقع تسليم محطات الدفع الواقعة بالشطر الغربي للطريق السيار شرق-غرب في نهاية شهر أكتوبر المقبل، حسبما علم اليوم الخميس خلال زيارة وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان إلى ولاية معسكر.

وأشار مسؤولو المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للطرق السريعة لوهران خلال الشروحات المقدمة للوزير إلى أن نسبة تقدم الأشغال بمجمل المحطات البالغ عددها 15 ومقر مديرية الاستغلال الجهوية للمحطات وصلت إلى 61 بالمائة و ينتظر انتهاؤها أواخر أكتوبر المقبل، حسب رزنامة العمل الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة الأجنبية المكلفة بالمشروع.

ودعا زعلان خلال زيارته لمشروع إنجاز مقر المديرية الجهوية لاستغلال محطات الدفع لغرب البلاد ومحطة الدفع بمحول مدينة سيق الكائنين ببلدية رأس العين عميروش على الطريق السيار شرق-غرب المؤسسة المكلفة بالإنجاز إلى مضاعفة المجهودات وتدعيم الورشات بإمكانيات مادية وبشرية لتفادي تأخر المشروع و استلامه في أجاله المحددة سلفا.

وحث الوزير إطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة إلى المتابعة الدقيقة والآنية للمشروع و التدخل على كل المستويات لمعالجة الاختلالات المحتملة التي قد تعيق تقدم الأشغال و تؤخر استلام المشروع الذي رصد له مبلغ 32.4 مليار دج.

واستعرض الوزير في ختام زيارته مشاريع قطاع النقل و الأشغال العمومية الجاري إنجازها بولاية معسكر وتلك المسجلة خلال السنة الجارية.