أعلن الرئيس الفلبيني أن حظر إرسال عمال إلى الكويت، حيث عثر على جثة خادمة فلبينية مخزنة داخل مجمدة، سيستمر وقد يمتد ليشمل دولا أخرى تعاني فيها العمالة الفلبينية من "معاملة وحشية وانتهاكات إنسانية".

وأدلى الرئيس رودريغو دوتيرتي بهذه التصريحات، الخميس، بعد وصول جثمان جوانا ديمافيليس إلى مدينة سارة وسط الفلبين قبل أيام، مضيفا أنه يعتزم توجيه اتهامات جنائية ضد أرباب العمل الذين تتعقبهم السلطات الكويتية.

وعثر على جثمان ديمافيليس داخل مجمدة في 6 فيفري، بشقة في مدينة الكويت، وذكرت تقارير أنها وضعت منذ أكثر من عام.

وذكر دوتيرتي أن آثار تعذيب وجدت على جسدها، وثمة مؤشرات إلى تعرضها للخنق. وقال الرئيس الفلبيني "الحظر قائم ولن نرسل فلبينيين إلى الكويت".