بعد توقيع إسرائيل صفقة توريد غاز مدتها عشر سنوات وبقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية، وهي الصفقة التي أثارت الجدل في مصر، بدأ الجميع يبحث عن الشركة وأسماء ملاكها والمساهمين فيها.

والشركة يمتلك نسبة كبيرة فيها الدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، وهو واحد من أكبر رجال الأعمال في مصر، ونجل اللواء أحمد عبد المقصود عرفة، أحد قادة الكلية الجوية والصديق المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك، حسب موقع "العربية".

وعلاء عرفة من مواليد 21 نوفمبر 1958 بمحافظة الإسكندرية، تخرج من كلية الطب جامعة عين شمس بالقاهرة وعين معيدا بها، إلا أنه استقال من منصبه لإدارة أعمال والده الذي أسس شركة للملابس الجاهزة بمحافظة المنوفية شمال البلاد.

ويدير علاء عرفة مع شقيقه أشرف 20 شركة تعمل في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، ويملك 25% من شركة العرفة للاستثمار والاستشارات التي يتم تداول 33% من أسهمها في البورصة المصرية، كما يشغل عضوية مجلس إدارة المركز البريطاني للأعمال، ومجلس الأعمال المصري الأميركي.

وساهم علاء عرفة مع آخرين في تأسيس شركة #دولفينوس للطاقة، وذلك عقب موافقة الحكومة المصرية على السماح للقطاع الخاص باستيراد #العاز_الطبيعي من الخارج، واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه، ويساهم معه في الشركة مجموعة من رجال الأعمال المصريين.