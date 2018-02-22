يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن الوضع في سوريا "معقد جدا" مع تزايد المخاوف من إمكانية اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق.



وقال عباس عراقجي لبي بي سي "الخوف من الحرب موجود في كل مكان في المنطقة".



وتأتي تلك التصريحات عقب استهداف إسرائيل مواقع في سوريا قالت إنها إيرانية أوائل هذا الشهر.



وقال عراقجي في مقابلة أجرتها معه ليس دوسيت، كبيرة المراسلين الدوليين في بي بي سي، في لندن إن وجود إيران في سوريا لا يهدف إلى خلق جبهة جديدة ضد إسرائيل، ولكن لمحاربة الإرهاب.



وأضاف "تخيلي لو لم نكن موجودين هناك، لكنا رأينا تنظيم الدولة الإسلامية في دمشق، وربما في بيروت، وفي أماكن أخرى".



واستنكر معاناة السكان في الغوطة حيث أدى القصف السوري خلال الأيام الماضية إلى قتل العشرات من المدنيين.