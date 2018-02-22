كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يوم الخميس بالبليدة عن دخول "مبالغ باهضة" للبنوك من السوق الموازية بفضل إجراءات اتخذتها السلطات العمومية، مؤكدا أنه سيتم تحقيق "تحسن أكثر" في المجال مستقبلا .

وصرح راوية، في لقاء صحفي عقده على هامش زيارة قادته إلى الولاية لتفقد وتدشين عدد من المنشآت التابعة لقطاعه، أن هناك "مبالغ باهضة" (دون أن يكشف عن الرقم) دخلت البنوك من السوق الموازية بفضل بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية"، لافتا إلى أن قانون المالية 2018 يمنح الفرصة لأصحاب المنتوجات البنكية الجديدة المسماة ب"الإسلامية" التي ستدخل حيز التطبيق مما سيساعد على تحقيق تحسن و تطور لصالح الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالتعليمة التي أصدرها بنك الجزائر أمس الأربعاء حول ضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال و التصرف فيها من طرف المدخرين، قال وزير المالية أن هذا الإجراء "يندرج في إطار التسهيلات المقدمة للمواطنين الراغبين في ادخار أموالهم"، مشيرا إلى أن "بعض البنوك تضع عراقيل بهذا الشأن فيما يتعلق بمصدر الأموال مثلا و لهذا أردنا أن نسهل الأمر على الجميع ليتمكنوا من إيداع أموالهم في البنوك و هذا الأمر لا يتناقض مع قوانين مكافحة تبييض الأموال و من الآن فصاعدا لن تكون هناك عرقلة في الإجراءات".

وكان بنك الجزائر وجه تعليمة إلى البنوك يحثهم فيها على احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال و التصرف فيها من طرف المدخرين ويدعوهم فيها إلى "التوقف عن المطالبة، لدى كل عملية إيداع أموال، بمبررات غير تلك المتعلقة بتعريف الزبون في إطار الإجراءات التنظيمية المعمول بها".

أما فيما يتعلق بتغيير بعض الأوراق النقدية القديمة، ذكر ذات المسؤول أن "الأوراق القديمة تغير تدريجيا بأخرى جديدة كل حوالي عشر سنوات وهو أمر عادي في المجال النقدي ولا يجب أن يفسر بتأويلات أخرى".

وحول فتح فروع لبنك الجزائر في الخارج لتسهيل التحويلات البنكية خصوصا للجالية الجزائرية بالخارج، أشار راوية إلى أن المسألة "ما زالت قيد الدراسة" وهناك مشروع لفتح فروع للبنك الخارجي في فرنسا في بادئ الأمر ليتم تعميمها فيما بعد على أوروبا و إفريقيا.

"كما سيكون لأفراد الجالية الجزائرية -يضيف- إمكانية اقتناء سكن من خلال تمكينهم بفتح حساب بنكي لمنح سكن لمن يكون خاضعا لجميع الشروط في انتظار فتح فرع لبنك الجزائر لتسهيل الأمر عليهم أكثر"، و كشف في هذا الصدد عن تنظيم في الأيام القليلة القادمة ملتقى حول عملية منح سكن للجالية الجزائرية في الخارج لشرح كافة التفاصيل.

وبخصوص سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة، أكد أنها مستمرة خصوصا بالنسبة لذوي الدخل الضعيف وفي بعض المواد كالخبز و الحليب، أما بخصوص رفع الدعم عن البنزين قال ان "أسعار البنزين عالمية وسنحدد ذلك فيما بعد حسب الظروف".

وكان وزير المالية قد قام خلال زيارته للولاية بتدشين عدة مراكز للضرائب بكل من بوفاريك و موزاية و أولاد يعيش و البليدة كما اشرف على تدشين وكالة لبنك الفلاحة و التنمية الريفية "بدر" بموزاية و وكالة لبنك الجزائر الخارجي بالبليدة.