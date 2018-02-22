كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية أمس بوهران أن الجزائر سجلت 133 مليون مصطاف توافدوا على المناطق السياحية، ما جعل الحكومة تتبنى استراتيجية قطاعية للتكفل بالطلب الداخلي للسياح، بتدارك العجز المسجل في هياكل الاستقبال ونوعية الخدمات.



أكد حسان مرموري، على هامش افتتاحه ليوم دراسي بفندق ”فينيكس” من تنظيم المجلس الشعبي الولائي، ”اعتماد أكثر من 170 مشروع استثماري بطاقة 26 ألف سرير وبتكلفة مالية 144 مليار دينار”. من جهته رافع والي وهران مولود شريفي من أجل تنمية القطاع لاستبدال كل برميل من البترول بسائح في إطار اقتصاد بديل عن المحروقات والريع البترولي.



وأوضح المسؤول ذاته بأن الولاية تتوفر على 16 ألف سرير، ومن المنتظر رفعها إلى 25 ألف سرير بعد انتهاء أشغال 150 مشروع استثماري، للتوصل إلى هدف 50 ألف سرير قبل حلول موعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها المدينة في 2021.



في سياق آخر أشرف الوزير خلال نفس الزيارة على افتتاح الطبعة التاسعة للمعرض الدولي للسياحة والأسفار والنقل والتجهيزات الفندقية بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد، من 22 إلى 25 فيفري الجاري، بمشاركة 250 عارض دولي ووطني في مختلف مجالات النشاطات ذات الصلة بالسياحة. وشارك في الصالون ممثلون عن عدة بلدان: تونس، المغرب، مصر، تركيا، إسبانيا، تايلاند، دبي والهند.



ووقف وزير السياحة على بعض أجنحة العرض للمشاريع الفندقية، وتحادث كذلك مع مسير قناة خاصة مختصة في السياحة والبيئة، معبرا عن حاجة الجزائر لقنوات فضائية للتسويق للوجهة الجزائرية. وأكد ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة في تصريح لـ”الخبر” عن استراتيجية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الجزائريين لبلوغ 2.7 مليون سائح جزائري، بعد تسجيل 2.5 مليون سائح جزائري في الموسم السياحي الفارط.



وتفقد الوزير خلال الزيارة مشروع مدرسة في تقنيات الفندقة قيد الإنجاز، ووضع حجر الأساس لمشروع قرية سياحية بمنطقة التوسع السياحي بكريشتل. ولقد انتقد الوزير تماطل السلطات المحلية في منح رخصة البناء للمستثمر في القرية السياحية.



