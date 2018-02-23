صنع جزائريو الإمارات الحدث نهاية الأسبوع بتنظيم ”لمة ثقافية جزائرية” بالمقهى الثقافي في الإمارات، التي أشرف على تنظيمها الإعلاميان الجزائريان جمال لعريبي وسليمة زعروري صاحبة مبادرة ”اهدر جزائري”. اللمة التي نظمت بفندق ”ميريديان دبي” بهدف عرض الموروث الثقافي والهوية الجزائرية الذي يتعرض يوميا للسرقة وينسبه بعض جيراننا إليهم، شدت إليها العديد من الفضوليين من الأجانب والسياح الذين أبهرهم اللباس التقليدي والحلي الجزائرية، ومنهم سائحة إنجليزية وقفت مشدوهة أمام جمال ”القندورة” الجزائرية، مستغربة بقاء زي ملكي مثله بعيدا عن منصات عروض الأزياء العالمية. فمن قال إن الترويج للسياحة مهمة الوزارة وحدها؟