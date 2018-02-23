أعلنت سوناطراك عن توظیف 12 ألف عامل في مختلف التخصصات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح المدير التنفیذي للموارد البشرية بالمجمع كمال بروري، في تصريح للإذاعة الوطنیة، أن ھذه العملیة ستسمح بتعويض المناصب الشاغرة المنجرة عن توجه عدد كبیر من الموظفین للتقاعد ، حیث سجل منذ 2008 نحو 23 ألف عامل غادر الشركة في إطار التقاعد، أي ما يعادل نصف موظفي الشركة، منھم 15 ألف غادروا خلال السنوات الخمسة الأخیرة.

وحسبه، فإن المسابقة المنظمة في 2017 من طرف الشركة سمحت بتوظیف 8000 عامل من ضمن 60 ألف مترشح، و يبلغ عدد عمال سوناطراك حالیا 49 ألف عامل، 60 بالمائة منھم ينشطون في جنوب البلاد.