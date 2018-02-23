أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، مساء الخميس، أن الجيش الفرنسي قام بتصفية عشرات الإرهابيين السبت الماضي في شمال شرق مالي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل باتريك شتايغر، إنه في 12 فبرايرالجاري، وإثر هجوم على قرية تبعد نحو 100 كيلومتر شرق غاو اغتيل خلاله عدد من "الوجهاء المحليين"، تم إرسال "بعثة استخباراتية من قوة برخان إلى المكان".

وأضاف شتايغر، أنه بعد رصد "مقاتلين ينتمون على الأرجح إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في الصحراء الكبرى، تم شن عملية جوية بطائرات هليكوبتر من طراز تايغر وغازيل ما سمح بتحييد عشرات الإرهابيين"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كما أشار إلى حصول تبادل لإطلاق النار على الأرض، من دون أن يتسبب ذلك بأي ضرر للقوات الفرنسية.

ونقلت صحيفة "لوباريسيان" عن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، قولها إن الجيش الفرنسي قام "بتحييد" 450 إرهابي منذ صيف العام 2014، من بينهم 120 قُتلوا، فيما تم تسليم 150 أخرين أحياء إلى السلطات في مالي خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.

هذا وتنشر فرنسا نحو 4 آلاف جندي فرنسي في دول الساحل الأفريقي في إطار عملية "برخان" لمكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة.