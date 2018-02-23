قُتل 9 مدنيين وأصيب نحو 25 آخرين بجروح ، في قصف للجيش السوري استهدف الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق، حسب ما أورده اليوم الجمعة المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر ذات المصدر أن الحصيلة الأكبر من القتلى في القصف من نصيب مدينة دوما حيث قتل فيها خمسة مدنيين من بينهم طفلان.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 426 مدنياً بينهم 96 طفلاً، منذ بدأ التصعيد الأحد الماضي.

يأتي هذا في ظل تعثر جهود دولية لإيقاف إطلاق النار في المنطقة التي تشهد تصعيدا عنيفا في الآونة الأخيرة.

ويجري مجلس الأمن الدولي تصويتا، الجمعة، على مشروع قرار يطالب بهدنة لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي، ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القرار قد حظي بدعم من روسيا.