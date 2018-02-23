في خطوة استثنائية، استقبلت الرئاسة الموريتانية ممثلا رسميا لجبهة البوليساريو.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية، إن الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حد مين، استقبل مساء أمس الخميس، في مكتبه في نواكشوط، عبد القادر الطالب عمر، مبعوثا خاصا إلى رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي،

وأوضح المبعوث الصحراوي بعيد المقابلة في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن هذا اللقاء يدخل في إطار الاتصالات والمشاورات الجارية بين القيادة الصحراوية وعلى رأسها السيد إبراهيم غالي، الأمين العام للجبهة الشعبية رئيس الدولة، والدولة الموريتانية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مبرزا أن هذه الاتصالات طبيعية بين شعبين شقيقين ودولتين جارتين.

ونوقشت في اللقاء، آخر مستجدات ملف الصحراء الغربية، وعلى رأسها المباحثات التي ينوي المبعوث الأممي إطلاقها، وقرارات المحكمة الأوروبية المتعلقة باتفاقية الصيد البحري، وهو الحكم الذي ينتظر أن يصدر الأسبوع المقبل.