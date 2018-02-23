تورط أزيد من 17 ألف شخص في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات و الأقراص المهلوسة, و تم حجز 152 كلغ من القنب الهندي و أزيد من 1 كلغ من الهيروين، حسبما أوضحته اليوم الجمعة مصالح أمن ولاية الجزائر في حصيلة نشاطاتها لسنة 2017.

و أوضح بيان حول حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال سنة 2017، أنه في إطار مكافحة المخدرات بمختلف أنواعها "أحصت المصالح المعنية 17 ألف و207 مشتبه فيه متورط في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة".

وتورط هؤلاء في 15 ألف و 23 قضية تمت معالجتها، فيما تم حجز 152 كلغ من القنب الهندي وهي نسبة "تراجعت كثيرا مقارنة بسنة 2016 أين تم حجز أكثر من 4.5 طن في مقابل حجز 115 ألف قرص مهلوس في مقابل 150 ألف قرص تم حجزها في 2016.