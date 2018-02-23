أكد رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي، اليوم الجمعة، على ضرورة تغليب لغة الحوار الجاد لإيجاد حلول للإضرابات والاحتجاجات التي تعرفها عدة قطاعات.

وأوضح بلمهدي في افتتاحه لأشغال المؤتمر التحضيري الولائي للعاصمة، أن الإضرابات التي تعرفها البلاد والتي "تتوسع يوما بعد يوم تستدعي من الدولة إيجاد حلول عاجلة عن طريق حوار جاد وليس بالتعسف".

وأضاف أن "توسع دائرة الإضرابات" دليل على "سوء تقدير لها" سيما أن هذه الاحتجاجات تمس قطاعين حساسين وهما التربية والصحة.



وفي نفس الإطار دعا رئيس الحركة الجميع للمبادرة و المساهمة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والوقوف أمام الذين "يعبثون" بهذه القيمة في ظل "الدعوات المتكررة للمساس بها بسبب التعصب الجهوي أو الطائفي" على حد تعبيره.

وأكد المتحدث أن الحفاظ على الوحدة الوطنية سيفوت الفرصة أيضا على الأجندات الخارجية التي تسعى إلى "تقسيم مراكز قوة الجزائر وضرب مرجعياتها الوحدوية ومصالحها الإستراتيجية".