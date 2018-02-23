كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، اليوم الجمعة، مخبأ يحتوي على قطع أسلحة وذخيرة بأدرار قرب الشريط الحدودي الجزائري-المالي، وفقا لما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان : " كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري أدرار، وذلك إثر دورية استطلاع وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي الجزائري-المالي صباح اليوم 23 فيفري 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:رشاشين ثقيلين عيار 14.5 ميليمتر، مع شريطي ذخيرة ، رشاش من نوع "أربي كا" ، مع مخزن ذخيرة، قاذف صاروخي " أر بي جي 7" ، مع سبع حشوات دافعة، بندقية رشاشة من نوع FM، مع شريطي ذخيرة، مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، مع مخازن ذخيرة، بندقيتين قناصتين، مع مخازن ذخيرة.

كما تم ضبط صواريخ عيار 106 ملم، عشر صمامات قذيفة هاون عيار 82 و60 ملم، 27 حشوة دافعة وخمس صمامات، قذيفة هاون عيار 82 و60 ملم ، قذيفة عيار73 ملم، قنبلة يدوية و7 مشاعل، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بـ 2800 طلقة من مختلف العيارات، حسب ذات البيان.