سُجلت 254 حالة إصابة بداء الحصبة "البوحمرون"، وحالتي وفاة على مستوى أقاليم 20 بلدية عبر تراب ولاية الوادي حسبما أفاد به إطارات الطبية بمصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على ضوء حصيلة ضبطت الى غاية امسية الخميس.

وأوضح مدير مصلحة الوقاية كمال ضيف عن تسجيل حالتي وفاة لطفلين في أوساط المصابين الأول يبلغ من العمر أربعة أشهر والثاني ثمانية أشهر أكدت بشأنها نتائج التحاليل المخبرية أن فيروس داء الحصبة المعدي هو الذي أدى إلى وفاتهما.

وأكد ضيف أن 77 بالمائة من حالات الإصابة مسجلة في فئة الأطفال الأقل من خمس سنوات وهو ما يمثل حوالي 196 حالة.

وأشار المتحدث أن في عدد حالات الإصابة تم تسجيل 96 حالة استشفائية منها 16 حالة لاتزال تخضع إلى المراقبة الطبية المستمرة من طرف أخصائيين في الأمراض المعدية ، منها ثلاث حالات للكبار بمصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بن عمر الجيلاني، و13 حالة للأطفال على مستوى مصلحة الأمراض المعدية المستحدثة مؤخرا بالمؤسسة الاستشفائية الأم والطفل بشير بالناصر.

فيما لم يسجل دخول أي حالة إلى مصلحة العناية الطبية المركزة.

و أشار كمال ضيف إلى أن أزيد من 90 بالمائة من المصابين بداء الحصبة لم يتم تلقيحهم، وأن أزيد من 63 بالمائة من المعنيين بحملات التلقيح ضد داء الحصبة ''البوحمرون" التي أطلقتها مصالح الوزارة الوصية السنة الماضية 2017 عن طريق المؤسسات الصحية ببلديات الولاية الثلاثين لم يستجيبوا لها.